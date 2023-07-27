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Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

В России отреагировали на скандал в "Барысе": игрока "выгнали на улицу"

В России отреагировали на скандал в "Барысе": игрока "выгнали на улицу"
©ХК "Барыс"

Российский спортивный сайт "Чемпионат" прокомментировал ситуацию со скандальным уходом канадского нападающего Майкла Шапю из казахстанского "Барыса".

"Канадец Майкл Шапю восстанавливался после травмы, а его выгнали на улицу без выплаты компенсации.

В "Барысе" с пугающей регулярностью продолжают происходить странные события. Такое ощущение, что клуб хочет притянуть к себе все возможные скандалы, день за днем выдавая различные инфоповоды. То в Астане поссорятся с собственными болельщиками, которые в итоге начинают писать письма высшему руководству страны, то примут решение о расставании с нападающим Дмитрием Шевченко, ранее лишенным казахстанского паспорта за наличие российского гражданства.

На днях было объявлено об уходе с поста генерального менеджера "Барыса" Вячеслава Белана. Уже прошли слухи, что функционера уволили за провальную селекционную работу в прошлом сезоне, ставшем для астанинского клуба худшим в истории. Его возможного преемника - Павла Житкова - на просторах Интернета вовсю критикуют, но лично я ничего про этого человека сказать не могу, так как не знаком с его предыдущей работой и ее результатами.

И вот теперь новая информационная бомба. Вчера в "Барысе" выступили с трансферным заявлением.

"Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о прекращении сотрудничества с Майклом Шапю. При подписании нового контракта была договорённость, что Шапю пройдёт курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось изначально. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат", - сказано в опубликованной "барсами" новости.

В прошлом сезоне КХЛ Шапю провел за астанинцев 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами. Форвард не смог сыграть в полную силу из-за проблем со здоровьем, но это не значит, что нужно выгонять человека на улицу вопреки регламенту и правилам КХЛ.

"В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трёх зарплат, чтобы заключить новый контракт с "Барысом".

В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело. Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока", - объяснил ситуацию агент хоккеиста Алеша Пилко.

Пилко — ключевой агент КХЛ по работе с легионерами. В тот же "Барыс" словенец недавно вернул топового вратаря Эдди Паскуале, в составе "барсов" выступает и другой его клиент, форвард Джереми Бракко, набравший 40 (14+26) очков в прошлом сезоне. Сам Пилко в своем комментарии отметил, что они с Шапю после того, как игрок получил травму в прошлом сезоне, пошли на уступки клубу и даже отказались от части денег. Согласитесь, не каждый решится на подобный дружественный шаг. В этой связи решение "Барыса" банально выгнать Шапю, еще и не заплатив форварду компенсацию, выглядит дико.

Не будем забывать, что "Барыс" - один из трех клубов в КХЛ (наряду с минским "Динамо" и "Куньлунем2), где нет лимита на легионеров. Без сильных иностранцев такие команды вряд ли смогут конкурировать с российскими командами (а уж тем более с грандами Восточной конференции вроде "Ак Барса" или "Авангарда"), так что все решения руководства казахстанского коллектива должны быть обдуманными и взвешенными. Иначе в "Барысе" могут не только обзавестись лишними проблемами в том случае, если будет доказано нарушение регламента лиги, но и разругаться с лучшими агентами, что однозначно не входит в планы казахстанского клуба", - пишет издание.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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