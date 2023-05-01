Результативный экс-форвард "Барыса" официально перешел в другой клуб КХЛ

Экс-форвард "Барыса" Антон Сагадеев перешел в ХК "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Односторонний контракт российского клуба с хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2024 года.

29-летний Сагадеев провел большую часть своей карьеры в казахстанских клубах, за исключением небольшого периода в ярославском "Локомотиве", где он выступал в восьми матчах в сезоне 2021/2022. В прошлом сезоне он играл за "Барыс", приняв участие в 66 матчах и набрав 23 (16+7) очка. За всю свою карьеру в КХЛ Сагадеев провел 315 матчей в регулярных сезонах и набрал 73 (38+35) очка. В 25 матчах Кубка Гагарина он набрал 7 (4+3) результативных баллов.

Сагадеев также выступал за юниорскую, молодежную и национальную сборную Казахстана и принимал участие в двух чемпионатах мира в сильнейшем дивизионе, а также во многих международных турнирах.

На предстоящем чемпионате мира Сагадеев, принявший ранее российское гражданство, не выступит в составе сборной Казахстана.

Напомним, казахстанцы сыграют на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе им будут противостоять команды Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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