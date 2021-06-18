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Раскрыты зарплаты хоккеистов сборной Казахстана в клубе КХЛ

Последний сезон они провели в "Барысе".

Раскрыты зарплаты хоккеистов сборной Казахстана в клубе КХЛ
Павел Акользин. Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Обнародованы зарплаты всех хоккеистов магнитогорского "Металлурга". Самые высокооплачиваемые игроки команды - нападающие Сергей Плотников (75 миллионов рублей), Николай Прохоркин (65 миллионов рублей) и Филипп Майе (60 миллионов рублей), сообщаетAllhockey.ru со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"Металлург" на 45 миллионов превышает потолок зарплат КХЛ, который составляет 900 миллионов рублей.

Вратари:

Юхо Олкинуора - 45 млн ₽

Василий Кошечкин - 30 млн ₽

Защитники:

Егор Яковлев - 55 млн ₽

Михаил Пашнин - 45 млн ₽

Григорий Дронов - 40 млн ₽

Линус Хультстрем - 40 млн ₽

Алексей Маклюков - 35 млн ₽

Егор Мартынов - 30 млн ₽

Артем Земченок - 30 млн ₽

Никита Хлыстов - 20 млн ₽

Алексей Волгин - 15 млн ₽

Артем Минулин - 10 млн ₽

Илья Николаев - не учитывается под потолком зарплат

Нападающие:

Сергей Плотников - 75 млн ₽

Николай Прохоркин - 65 млн ₽

Филипп Майе - 60 млн ₽

Брэндан Лайпсик - 55 млн ₽

Джош Карри - 50 млн ₽

Андрей Чибисов - 45 млн ₽

Максим Карпов - 40 млн ₽

Анатолий Никонцев - 35 млн ₽

Никита Коростелев - 30 млн ₽

Семен Кошелев - 30 млн ₽

Архим Неколенко - 20 млн ₽

Богдан Потехин - 15 млн ₽

Игорь Швырев - 15 млн ₽

Павел Акользин - 15 млн ₽

Данила Юров - не учитывается под потолком зарплат

Напомним, что Павел Акользин и Алексей Маклюков являются игроками сборной Казахстана. В "Магнитку" они перешли из "Барыса" в нынешнее межсезонье. Семен Кошелев родился в Усть-Каменогорске, играл на двух молодежных чемпионатах мира за сборную Казахстана, но впоследствии принял российское гражданство.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Сборная РК по хоккею

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