Раскрыты зарплаты хоккеистов сборной Казахстана в клубе КХЛ

Обнародованы зарплаты всех хоккеистов магнитогорского "Металлурга". Самые высокооплачиваемые игроки команды - нападающие Сергей Плотников (75 миллионов рублей), Николай Прохоркин (65 миллионов рублей) и Филипп Майе (60 миллионов рублей), сообщаетAllhockey.ru со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
"Металлург" на 45 миллионов превышает потолок зарплат КХЛ, который составляет 900 миллионов рублей.
Вратари:
Юхо Олкинуора - 45 млн ₽
Василий Кошечкин - 30 млн ₽
Защитники:
Егор Яковлев - 55 млн ₽
Михаил Пашнин - 45 млн ₽
Григорий Дронов - 40 млн ₽
Линус Хультстрем - 40 млн ₽
Алексей Маклюков - 35 млн ₽
Егор Мартынов - 30 млн ₽
Артем Земченок - 30 млн ₽
Никита Хлыстов - 20 млн ₽
Алексей Волгин - 15 млн ₽
Артем Минулин - 10 млн ₽
Илья Николаев - не учитывается под потолком зарплат
Нападающие:
Сергей Плотников - 75 млн ₽
Николай Прохоркин - 65 млн ₽
Филипп Майе - 60 млн ₽
Брэндан Лайпсик - 55 млн ₽
Джош Карри - 50 млн ₽
Андрей Чибисов - 45 млн ₽
Максим Карпов - 40 млн ₽
Анатолий Никонцев - 35 млн ₽
Никита Коростелев - 30 млн ₽
Семен Кошелев - 30 млн ₽
Архим Неколенко - 20 млн ₽
Богдан Потехин - 15 млн ₽
Игорь Швырев - 15 млн ₽
Павел Акользин - 15 млн ₽
Данила Юров - не учитывается под потолком зарплат
Напомним, что Павел Акользин и Алексей Маклюков являются игроками сборной Казахстана. В "Магнитку" они перешли из "Барыса" в нынешнее межсезонье. Семен Кошелев родился в Усть-Каменогорске, играл на двух молодежных чемпионатах мира за сборную Казахстана, но впоследствии принял российское гражданство.
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