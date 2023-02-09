Раскрыта зарплата хоккеиста сборной Казахстана в топ-клубе КХЛ

Казахстанский нападающий Павел Акользин подписал новый контракт с хоккейным клубом "Металлург" из Магнитогорска до конца сезона-2024/25. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, окладная часть Акользина по двухлетнему контракту составит 15 миллионов рублей, или 212 тысяч долларов за сезон.

Акользин - уроженец Москвы, воспитанник школы "Русь" и игрок сборной Казахстана. Начинал свою карьеру в 2007 году в "Спартаке". Также играл за "Бейбарыс", воронежский "Буран", "Арлан" и "Номад" (Казахстан) и "Барыс", а с сезона-2021/22 выступает за "Металлург".

В текущем сезоне форвард является лидером команды по количеству голов в меньшинстве - на его счету четыре шайбы.

В сезоне-2022/23 на счету 32-летнего Акользина 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 13 (9+4) очков при показателе полезности "+4".

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