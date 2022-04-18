Пушечный бросок выявил победителя в первом матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина "Металлург" из Магнитогорска, передает корреспондент Vesti.kz.

Победитель Западной конференции обыграл первую команду регулярного чемпионата со счетом 3:1. Решающую шайбу пушечным броском забил защитник Никита Нестеров на 27-й минуте, который вывел ЦСКА вперед.

Форвард сборной Казахстана Павел Акользин провел на льду более десяти минут: на его счету три броска и два силовых приема.

Защитник ЦСКА Даррен Диц отыграл свыше 21 минуты (третий результат в команде). Игрок национальной сборной Казахстана совершил не только четыре броска, но и отметился силовым приемом и заблокированным броском.

Второй матч снова пройдет в Магнитогорске: встреча пройдет 20 апреля.

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