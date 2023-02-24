Прямая трансляция заключительной игры "Барыса" в сезоне КХЛ

Сегодня, 24 февраля, "Барыс" в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с "Локомотивом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Перед этой игрой ярославский клуб, набрав 90 очков, занимает третье место в Западной конференции. В свою очередь столичный клуб, имея 61 балл, располагается на последней, 11-й строчке в этой конференции. "Барыс" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Для "Барыса" это последний матч в текущем чемпионате.

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