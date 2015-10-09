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КХЛ
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Прямая трансляция матча "Трактор" - "Барыс" в КХЛ

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Прямая трансляция матча "Трактор" - "Барыс" в КХЛ Фото: ХК "Барыс"©

Сегодня, 4 ноября, астанинский "Барыс" сыграет на выезде с челябинским "Трактором" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 4 ноября, астанинский "Барыс" сыграет на выезде с челябинским "Трактором" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Матч пройдёт в Челябинске и начнётся в 16:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Астанчане с 25 очками занимают третье место в таблице Восточной конференции, тогда как челябинская команда располагается на последней, 11-й строчке, имея в активе 19 очков.

У "Барыса" все хоккеисты в строю, в то время как у "Трактора" травмированы нападающие Виталий Кравцов и Александр Рыков.

"Барыс" подходит к этой встрече на серии из двух побед подряд, одержанных на выезде ("Динамо" Минск - 1:0, "Драконы"- 4:2).

"Трактор" имеет серию из трёх поражений подряд (ЦСКА - 1:5, 2:3, "Динамо" Минск - 2:3).

Следующие две игры в КХЛ "Барыс" также проведёт в гостях - с владивостокским "Адмиралом" (6 ноября) и хабаровским "Амуром" (8 ноября).

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Континентальная Хоккейная Лига 2026/27   •   Россия, Челябинск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
Трактор
Трактор
(Челябинск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
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