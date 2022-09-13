Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Трактор"

Сегодня, 13 сентября, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ проведет домашний матч против "Трактора", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для столичного клуба эта встреча будет первой домашней в рамках начавшегося сезона. "Барыс" в предыдущих четырех матчах потерпел четыре поражения, набрав одно очко. Команда занимает в Восточной конференции девятое место из 11.

Встреча против "Трактора" начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. Трансляцию проведет телеканал Qazsport. Также матч можно будет посмотреть на сайте телеканала.

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