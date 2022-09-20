Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Автомобилист"

Сегодня, 20 сентября, "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ примет на своем льду екатеринбургский "Автомобилист", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в столице начнется в 19:30. Матч покажет телеканал Qazsport. Трансляция также будет доступна на сайте канала.

Отметим, что "Автомобилист", набрав 13 очков, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У "Барыса" семь баллов и седьмое место на Востоке.

В последней встрече "Барыс" дома одолел "Сибирь" - 2:0, а "Автомобилист" на своем льду обыграл "Нефтехимик" - 4:3.

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