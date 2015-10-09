Сегодня, 20 ноября, столичный "Барыс" в рамка регулярного чемпионата КХЛ сыграет на выезде с омским "Авангардом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Омске начнётся в 18:30 по времени Казахстана. Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя, начало в 18:20.

"Барыс" после 27 игр набрал 29 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Авангарда" 32 балла в 26 матчах и четвёртая строчка.

В предыдущей игре астанчане уступили на выезде уфимскому "Салавату Юлаеву" со счётом 5:3. "Авангард" в последнем матче обыграл на своём льду "Адмирал" из Владивостока - 3:1.

Отметим, что в этом сезоне астанчане уже встречались с омским клубом. 10 октября "Барыс" на своём льду нанёс поражение "Авангарду" со счётом 5:1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!