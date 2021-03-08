Прямая трансляция четвертого матча серии "Барыс" - "Металлург" в плей-офф КХЛ

Сегодня, 8 марта, состоится четвертый матч серии между казахстанским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.
На данный момент счет в серии 2-1 в пользу "Магнитки". Команды играют до четырех побед.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне