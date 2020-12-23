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"Пруха" когда-нибудь закончится". Эксперт дал прогноз на матч "Барыса" с одним из лидеров "Востока"

Астанчане идут восьмыми в таблице.

"Пруха" когда-нибудь закончится". Эксперт дал прогноз на матч "Барыса" с одним из лидеров "Востока"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Авангард" - "Барыс". Он считают, что омичи выиграют. Его комментарий приводит "Рейтинг Букмекеров".

Встреча пройдет сегодня, 23 декабря, на "Арене-Омск" и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Ну, не дотягивает пока "Барыс" до стабильного и крепкого уровня команды КХЛ. Я уж не знаю, кто в этом виноват, коронавирус ли, постоянные перелеты из-за границы или что-то там еще. Вроде сейчас и побеждает, но даже у команд-середнячков очки берет с таким напряжением и "на тоненького", что прямо оторопь берет. Ведь "пруха" когда-нибудь закончится, Фортуна повернется спиной, и получим мы еще один "Автомобилист".

А "Авангард" - команда уровня выше среднего, по нынешним меркам не олигарх, но все-таки… И даже с учетом того, что перед паузой на Евротур шел по турниру хуже, чем "Барыс", но все равно делал это уверенней. И, кстати, единственный в нынешнем сезон междусобойчик у казахстанцев выиграл. На выезде, и весьма уверенно.

Матч с "Куньлунем" показал, что в паузе "ястребы" не лежали на печи и не баловались плюшками. И сейчас должны быть объективно сильнее "Барыса", которому в эту самую паузу пришлось ликвидировать свою "академическую задолженность". То есть времени на то, чтобы остановиться, осмотреться и перевести дух, у казахстанцев не было. А у "Авангарда" было, и оно не было потрачено впустую.

Добавим сюда место проведения матча, и у нас выписывается четкий фаворит в лице "Авангарда", который должен спокойно и без особых напрягов переиграть казахстанцев, причем сделать это в основное время, пусть и не с большим преимуществом в счете", - отметил он.

Перед этой игрой омичи, набрав 51 балл, идут вторыми в Восточной конференции, в которой астанчане с 39 очками располагаются на восьмой позиции.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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