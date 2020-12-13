"Прогресс есть". Тренер "Барыса" назвал залог успеха в победном матче с "Трактором"

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над "Трактором", сообщает "Шайба.kz".

- Хорошая игра, настрой. Много энергии отдали, самоотдача у команды была на высочайшем уровне, за это им спасибо. Команда выполнила установку на игру - играть агрессивно, по всей площадке.

- "Барыс" здорово сыграл в большинстве, реализовав две возможности из шести. В чем заключается секрет успеха?

- Хорошее открывание друг под друга, мастерство игроков, которые выходят на реализацию численного большинства.

- По разным причинам у "Барыса" отсутствует несколько ведущих защитников, но кажется, что это никак не отразилось на команде, она выглядит интереснее, чем месяц назад. В чем причина?

- Ребята, которые травмированы, поддерживают команду. Молодым парням представился шанс, и они используют его. Прогресс есть.

- Что вы можете сказать об игре Егора Шалапова?

- Здорово смотрелся. Хороший защитник. Давно его знаю, потому что я приглашал его в "Номад". Потом после двух месяцев его забрали в "Барыс". Прогрессирует, играет уверенно. Да, бывают ошибки, но они бывают у всех.

- Как происходит ваше взаимодействие с сыном Никитой?

- С детства с ним работал. Была команда "Казахмыс-95". Я помогал там Георгию Нодариевичу Верещагину. Нормально. Хорошее общение.

- Как игроки "Барыса" реагируют на это обстоятельство?

- Они знают, что я отношусь к Никите так же, как и к любому другому игроку. Если он допускает ошибки, конечно, ругаем, указываем на них.

Напомним, хоккеисты "Барыса" на выезде нанесли поражение челябинскому "Трактору" со счетом 4:2. Победа позволила подопечным Юрия Михайлиса набрать 35 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч "Барыс" проведет 19 декабря на выезде против китайского "Куньлунь Ред Стар".