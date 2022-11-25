Призер Олимпиады нашел новый клуб в КХЛ после ухода из "Барыса"

Словацкий нападающий Томаш Юрчо перешел в китайский "Куньлунь". Контракт с ним носит односторонний характер и будет действовать до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Юрчо уже выступал в КХЛ, проведя 22 матча за "Барыс". Казахстанский клуб он покинул минувшим летом.

В НХЛ хоккеист защищал цвета "Чикаго", "Вегаса", "Детройта" и "Эдмонтона".

Юрчо завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в составе сборной Словакии.

"Куньлунь" с 27 очками занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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