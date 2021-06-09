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"Принял решение легко". Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из "Барыса" в ЦСКА

Он не считается теперь в КХЛ легионером.

"Принял решение легко". Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из "Барыса" в ЦСКА
Виктор Сведберг. Фото: ХК "Барыс
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Новоявленный защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг прокомментировал свой переход в ЦСКА. В интервью для сайта армейцев он отметил, что довольно легко согласился уйти туда из "Барыса".

- На самом деле, когда я узнал от агента об интересе со стороны ЦСКА, то принял решение довольно легко. Играл против красно-синих несколько раз. Слышал много хорошего о команде от игроков, с которыми разговаривал. Конечно, я знаю об истории и наследии клуба. Для меня это большая честь и гордость стать хоккеистом ЦСКА. К тому же цели и философия армейцев соответствуют моим целям и амбициям.

- В ЦСКА несколько хоккеистов из Швеции. Знаком ли ты с кем-то из них? Поможет ли это быстрее адаптироваться в клубе?

- Я уже играл вместе с Класом Дальбеком и Юакимом Нордстремом в США. То, что я перехожу в новую команду, в которой уже знаю нескольких хоккеистов, однозначно поможет мне быстрее адаптироваться к новой среде и обстановке.

- Ты принимал участие в чемпионате мира в составе со сборной Казахстана.

- Это был потрясающий опыт. Я впервые играл на мировом первенстве, впервые представлял Казахстан. Жду следующего года, когда мы сможем сыграть перед нашими болельщиками.

- Какие планы до старта тренировочного лагеря?

- Каких-то особых планов у меня нет, буду проводить время с семьей и друзьями. И начну готовиться к сезону, буду тренироваться как на льду, так и за его пределами.

- Какие цели ставишь перед собой на сезон?

- Думаю, что у всех хоккеистов ЦСКА только одна цель - выиграть Кубок Гагарина.

- Мог бы ты сказать несколько слов для наших болельщиков?

- Я очень счастлив присоединиться к ЦСКА и с нетерпением жду того момента, когда смогу выйти на лед перед армейскими болельщиками.

Напомним, что ранее Сведберг, уроженец Швеции, получил гражданство Казахстана и принял участие в чемпионате мира в Латвии. Теперь он не является легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ ЦСКА Сборная РК по хоккею

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