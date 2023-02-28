"Прилетел в Астану, мне дали самокат, а тут холодно". Гудачек - о переходе в "Барыс" и казахском языке

Вратарь "Барыса" Юлиус Гудачек рассказал, как состоялся его переход в столичный клуб, почему ему нравится жить в Астане и кто уговорил его продолжить в "Гуда-шоу", которые известны во всей КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В интервью каналу "Скользкий лед" словацкий игрок раскрыл в деталях, как состоялся его переезд в "Барыс" и как на это отреагировала его дочка:

"Мы общались еще в августе, тогда мне сказали в "Барысе", что они хотят дать шанс местным - Никите Бояркину и Андрею Шутову. У них на старте были не очень результаты, поэтому позже мы договорились, буквально минут за 20 все обсудили.

Раньше мы приезжали в Астану со "Спартаком", но сейчас впечатления от города оказались даже лучше, чем я ожидал. Архитектура красивая, для хоккея, для семьи, для меня - все идеально. Дочке тоже здесь понравилось, хотя сначала она спросила: "Папа, мне надо будет учить новый язык - казахский?" Но я сказал, что здесь многие говорят на русском, а она его знает очень хорошо.

Похожа ли Астана на мой родной город? Нет, я ведь из маленького города, в Словакии только Братислава большой город, но для меня Астана красивее Братиславы. Если кто-то спросит моего совета про "Барыс", я бы всегда рекомендовал сюда перейти".

Кроме того, Гудачек вспомнил забавную историю его первого знакомства с сотрудниками "Барыса" и объяснил, почему не перестал устраивать шоу после игр:

"История про мой первый прилет в Астану после перехода. Я летел из Франкфурта семь часов, вообще не спал, прилетел, а тут очень холодно. И тут ребята, кто меня встречал, дают бумагу и самокат, на бумаге указано, где ледовый дворец. И все, они говорят: "Пока". У меня 120 килограммов багажа, я смотрю и думаю, как я сейчас поеду на самокате. Но, оказывается, это был пранк.

"Гуда-шоу"? Я уже хотел закончить с этим, потому что уже возраст такой. Но ребята из маркетингового отдела "Барыса", болельщики говорили о том, что они ждут "Гуда-шоу". Это дополнительные эмоции для болельщиков".

Напомним, что Гудачек в КХЛ ранее выступал за "Сибирь", "Северсталь", "Спартак" и рижское "Динамо". Контракт словацкого вратаря с "Барысом" был рассчитан на сезон 2022/23.

Фото:ХК "Барыс"©

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