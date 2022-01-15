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"Придется - смогу много что рассказать". Тренер клуба КХЛ - о скандальном уходе из "Сарыарки"

"Придется - смогу много что рассказать". Тренер клуба КХЛ - о скандальном уходе из "Сарыарки"
©ХК "Адмирал"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Главный тренер "Адмирала" Леонид Тамбиев рассказал "Чемпионату", что работал честно в "Сарыарке" и хотел уйти красиво из карагандинской команды.

- Наверное, самая волнующая история этого сезона: ваш уход из "Сарыарки" ради "Адмирала". Слухов было много, но можно ли узнать из первых уст историю?

- Я в "Сарыарке" доработал до конца. Континентальный кубок прошли вместе, вывел команду в финал. Сказал все честно и откровенно руководителю клуба, два заявления написал. Первое написал по обоюдному согласию сторон. На что господин руководитель "Сарыарки" не согласился. Но я работал честно, мне хотелось уйти также честно. С одной стороны, понимаю руководство: терять тренера посреди сезона, который принес ему столько трофеев (под руководством Леонида Тамбиева "Сарыаркой" были выиграны Кубок Петрова, чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана). Но работа в КХЛ для меня важна. Думаю, что у любого тренера мечта поработать на более высоком уровне. Я к этому долго шел.

- А деньги за разрыв контракта? Говорили о 50 миллионах.

- Можно написать все что хочешь. Я гражданин Европы, я свободный человек. Тренера могут уволить, он может уволиться по собственному желанию, по обоюдному согласию сторон. Но нет понятия "запретить тренера". Не обращаю на это внимания. Надеюсь, что люди там хоть немножко остановятся и оставят меня в покое. Для меня это перевернутая страница, я двигаюсь дальше. Мне тоже есть что сказать, но я пока не говорю ничего, работаю и не отвлекаюсь. Придется - смогу много что рассказать. Надеюсь, что люди там с пониманием отнесутся к моему переходу в КХЛ и не будут вредить и пакостить.

Напомним, "Адмирал" является конкурентом "Барыса" в Восточной конференции КХЛ. Клуб из Владивостока с 35 очками идет на 11-м месте, а астанчане с 48 баллами занимают восьмую строчку.

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Метки:
Сарыарка Барыс в КХЛ КХЛ Адмирал ХК

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