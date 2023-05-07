Появились подробности состава "Барыса" к следующему сезону в КХЛ

Телеграм-канал "Хоккейная правда" раскрыл некоторые подробности относительно состава "Барыса" к следующему сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации источника, у базового клуба сборной Казахстана в следующем сезоне будет иной стиль комплектации. Костяк дружины Андрея Скабелки составят два звена качественных легионеров. Остальные позиции будут отданы игрокам с "бирюзовым паспортом".

Напомним, что минувший сезон в КХЛ казахстанский клуб завершил на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

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