Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

Появились новости о будущем Никиты Михайлиса

Появились новости о будущем Никиты Михайлиса
©ХК "Барыс"

Хоккеист сборной Казахстана Никита Михайлис все еще остается на рынке неограниченно свободных агентов, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "АренаБреда".

Принципиального решения, где он продолжит карьеру, пока нет.

"Фаворитами в гонке за Михайлиса являются два клуба из уральской части страны", - пишет источник.

Ранее отмечалось, что Михайлис не будет продлевать контракт с "Барысом".

В прошедшем сезоне 27-летний форвард набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, тогда как "Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:31
КХЛ
©ХК "Барыс" Появились новости о будущем Никиты Михайлиса
Сегодня , 09:34
КХЛ
©ХК "Барыс" Лидер "Барыса" получил несколько выгодных предложений от клубов КХЛ
Сегодня , 08:32
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" принял решение по хоккеисту сборной Казахстана
Вчера , 19:09
КХЛ
© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet
Вчера , 10:50
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" определился с будущим "героя" чемпионата мира
Вчера , 10:17
КХЛ
©ХК "Барыс" Самый высокооплачиваемый игрок ушел из "Барыса"
18 апреля, 07:22
КХЛ
©ХК "Ак Барс" Хоккеист сборной Казахстана помог "Ак Барсу" выиграть первый матч в финале Кубка Гагарина
17 апреля, 19:19
КХЛ
© Финал Кубка Гагарина: поехали!
17 апреля, 18:02
КХЛ
©КХЛ В КХЛ сделали заявление о вступлении второго казахстанского клуба в лигу
17 апреля, 17:41
КХЛ
©ХК "Барыс" Почему в регионах не любят систему "Барыса"
17 апреля, 13:11
КХЛ
©ХК "Барыс"/КФХ Двукратный обладатель Кубка Стэнли высказался о смене тренера в сборной Казахстана
17 апреля, 11:10
КХЛ
©chebsky.denik.cz Призер чемпионата мира может перейти в "Барыс"
16 апреля, 07:35
КХЛ
©ХК "Барыс" Легенда "Барыса" объявил о завершении карьеры
15 апреля, 09:16
КХЛ
©КФХ Канадский хоккеист заявил, что выступит за сборную Казахстана на ЧМ-2023
13 апреля, 23:26
КХЛ
©ХК "Барыс" В КХЛ сделали заявление о долгах "Барыса"
13 апреля, 22:16
КХЛ
©ХК "Барыс" "Барыс" узнал соперников по новому сезону КХЛ
13 апреля, 13:42
КХЛ
©КФХ Озвучена причина потери сборной Казахстана перед ЧМ-2023 по хоккею
13 апреля, 09:10
КХЛ
©ХК "Ак Барс"/ЦСКА В финале Кубка Гагарина сыграют два хоккеиста сборной Казахстана
13 апреля, 08:09
КХЛ
©Матч ТВ Хоккеист сборной Казахстана помог клубу выйти в финал плей-офф КХЛ
12 апреля, 19:40
КХЛ
© Финалист Кубка Гагарина может определиться в День космонавтики
12 апреля, 14:16
КХЛ
©hawk.ru "Барыс" ведет переговоры с форвардом топ-клуба КХЛ: известна предлагаемая зарплата
12 апреля, 13:17
КХЛ
©ХК "Барыс" Михайлис уходит из "Барыса": отправится на заработки в Россию или в НХЛ?
11 апреля, 14:57
КХЛ
©ХК "Адмирал" Стала известна зарплата хоккеиста сборной Казахстана в клубе КХЛ
10 апреля, 18:07
КХЛ
© СКА – ЦСКА: финальная битва Запада в кэфах от Olimpbet
10 апреля, 17:35
КХЛ
©ХК "Адмирал" Клуб КХЛ определился с будущим защитника сборной Казахстана
10 апреля, 12:57
КХЛ
©hcdinamo.by Клуб КХЛ уволил главного тренера. Он установил рекорд
10 апреля, 09:23
КХЛ
©Кадр из видео Хоккеист сборной Казахстана избил лежащего игрока и спровоцировал массовую потасовку
7 апреля, 21:29
КХЛ
©ХК "Барыс" Двукратный обладатель Кубка Гагарина нацелился на капитана "Барыса"
7 апреля, 19:41
КХЛ
©ХК "Барыс" Сборная Казахстана и "Барыс": на кону стоит будущее Андрея Скабелки
7 апреля, 18:46
КХЛ
©ХК "Торпедо" "Барысу" интересен американский форвард с опытом игры в НХЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus