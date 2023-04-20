Появились новости о будущем Никиты Михайлиса

Хоккеист сборной Казахстана Никита Михайлис все еще остается на рынке неограниченно свободных агентов, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "АренаБреда".

Принципиального решения, где он продолжит карьеру, пока нет.

"Фаворитами в гонке за Михайлиса являются два клуба из уральской части страны", - пишет источник.

Ранее отмечалось, что Михайлис не будет продлевать контракт с "Барысом".

В прошедшем сезоне 27-летний форвард набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, тогда как "Барыс" занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"