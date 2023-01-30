Появились хорошие новости о нападающем "Барыса" перед выездной серией

Нападающий "Барыса" Кирилл Савицкий выведен из списка травмированных, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

Форвард получил травму в первом выездном поединке с "Амуром" в начале января. Ожидается, что игрок отправится вместе с командой на выезд.

В рамках выездной серии астанчане сыграют с "Ак Барсом" (1 февраля), московским "Динамо" (3 февраля) и ЦСКА (5 февраля).

В регулярном чемпионате КХЛ Савицкий провел 45 матчей и набрал 14 (8+6) очков.

"Барыс", набрав 57 очков, занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

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