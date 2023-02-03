Постараются взять реванш. КХЛ оценила шансы "Барыса" в матче с "Динамо"

"Барыс" постарается взять реванш у московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, об этом в анонсе матча пишет пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет сегодня, 3 февраля, в Москве.

"Барыс" нанесет ответный визит "Динамо"

Спустя пять дней на льду снова встретятся "Динамо" и "Барыс". Астанчане в Москве постараются взять реванш за домашнее поражение от" бело-голубых" (1:2 ОТ), после которого с аналогичным счетом, но в основное время, проиграли "Ак Барсу". Следующий матч москвичей тоже завершился с результатом 1:2 - динамовцы уступили в Челябинске "Трактору". Если хозяева уверенно замыкают топ-5 Запада, "Барыс" может оказаться аутсайдером Востока. Команда идет предпоследней с 57 очками, проведя как минимум на два матча больше, нежели три конкурента, претендующих на единственную путевку в плей-офф. "Бело-голубые", если обыграют "Барыс", а "Спартак" уступит "Нефтехимику", станут пятыми на Западе, кто досрочно обеспечил себе выход в следующий этап чемпионата.

Лидеры команд в последних пяти матчах КХЛ

Голкипер динамовцев Константин Волков после 23 проведенных матчей в сезоне - второй по коэффициенту надежности - 1,63 и первый по сухим играм (5). Защитник столичного коллектива Кирилл Готовец - второй по блокированным броскам (150 в 55 встречах). Игрок "Барыса" Алекс Грант - четвертый снайпер-защитник чемпионата с 9 шайбами в 42 матчах.

Победы в очных встречах

В новейшей истории "Динамо" выиграло шесть из семи очных встреч у "Барыса" при разнице шайб 21–15.

"Динамо" набрало 75 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Барыса" 57 баллов и десятое место на Востоке.

В последнем матче астанчане уступили на выезде "Ак Барсу" - 1:2.

Между собой "Барыс" и "Динамо" встречались 29 января в Астане. В той встрече российский клуб выиграл в овертайме - 2:1.

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