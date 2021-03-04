Помощь в оборону "Барыса". Джесси Блэкер выведен из списка травмированных

Защитник "Барыса" Джесси Блэкер выведен из списка травмированных игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хоккеист получил повреждение в матче с "Сибирью" (1:5) в конце февраля, из-за чего пропустил несколько игр казахстанской команды.

Сегодня, 4 марта, "Барыс" проведет второй матч серии с "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф КХЛ. Участие Блэкера в этой игре пока остается под вопросом. Прямая трансляция встречи доступна по этой ссылке.

В то же время в лазарете "Барыса" находятся три игрока - защитники Виктор Сведберг и Леонид Метальников, а также форвард Кертис Волк.

В нынешнем сезоне Блэкер принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+11" и 13 минутах штрафного времени.

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