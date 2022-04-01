"Подразнили и разнесли, но...". Обидчику "Барыса" предсказали вылет из Кубка Гагарина

Российский ресурс Sport24 "вспомнил" неудачную игру "Барыса" против победителя регулярного чемпионата КХЛ - "Металлурга" из Магнитогорска. Фавориты дошли до финала конференции, а издание оценило их шансы на победу в серии с "Трактором".

"Барыс" выиграл у "Металлурга" первую встречу в плей-офф, но затем проиграл четыре матча подряд и покинул Кубок Гагарина.

"Команда Ильи Воробьева пока дает полноценный хоккейный концерт: в серии с "Барысом" она подразнила соперника одним поражением на старте, после чего просто разнесла казахстанцев, ну а дуэль с "Авангардом" навсегда войдет в историю лиги - 7 крутейших матчей, рекорд результативности и уверенная победа "Магнитки" в решающей встрече", - констатировал ресурс.

Источник считает, что даже с таким выступлением "Металлург" не пройдет дальше: челябинский "Трактор", трижды обыгравший соперников в регулярном чемпионате, продолжит борьбу за трофей.