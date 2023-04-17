Почему в регионах не любят систему "Барыса"

Весь казахстанский хоккей, не считая столицы, не любит систему "Барыса". Такое заявление сделали авторы YouTube-канала "Головой об лед". Они собрали основные претензии, которые предъявляют в регионах к астанинскому клубу.

Топ самых популярных претензий к системе "Барыса"

1. Система "Барыса" убила конкуренцию.

Отмечается, что воспитанники клуба являются чемпионами Казахстана во всех возрастах. Равных им нет. Особенно болельщикам в регионах надоело, что в "Номад" на время плей-офф привлекаются игроки из КХЛ.

2. Судьи всегда топят за "Барыс".

Якобы рефери к командам из системы клуба относятся более чем лояльно, в этом году разозлив даже болельщиков в Узбекистане.

3. Система "Барыса" опустошает регионы.

Клуб разрушает целые команды. История о том, как дети с родителями вагонами уезжали в столицу из Усть-Каменогорска, передается болельщиками из поколения в поколение. И это не старые байки. Совсем недавно группа юных хоккеистов из Караганды переехала в столицу, и таких примеров десятки.

4. Богатые и влиятельные.

Руководство "Барыса" почти никогда не меняется и, естественно, обрастает связями и авторитетом.

5. Система "Барыса" губит карьеры хоккеистов.

Авторы программы рассказывают, как игроков, которые не нужны в столичном клубе, не отпускают в региональные команды из-за контрактных обязательств.

6. Только из "Барыса" можно попасть в сборную.

Хоккеистам из регионов нереально пробиться в сборную перед Олимпиадой или чемпионатом мира.

7. В системе "Барыса" только блатные дети.

Отмечается, что, по слухам, без наличия финансовых средств заиграть в столичных командах сложно. Так же как и тренеры должны соответствовать неким корпоративным интересам.

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