Почему в регионах не любят систему "Барыса"

Весь казахстанский хоккей, не считая столицы, не любит систему "Барыса". Такое заявление сделали авторы YouTube-канала "Головой об лед". Они собрали основные претензии, которые предъявляют в регионах к астанинскому клубу.
Топ самых популярных претензий к системе "Барыса"
1. Система "Барыса" убила конкуренцию.
Отмечается, что воспитанники клуба являются чемпионами Казахстана во всех возрастах. Равных им нет. Особенно болельщикам в регионах надоело, что в "Номад" на время плей-офф привлекаются игроки из КХЛ.
2. Судьи всегда топят за "Барыс".
Якобы рефери к командам из системы клуба относятся более чем лояльно, в этом году разозлив даже болельщиков в Узбекистане.
3. Система "Барыса" опустошает регионы.
Клуб разрушает целые команды. История о том, как дети с родителями вагонами уезжали в столицу из Усть-Каменогорска, передается болельщиками из поколения в поколение. И это не старые байки. Совсем недавно группа юных хоккеистов из Караганды переехала в столицу, и таких примеров десятки.
4. Богатые и влиятельные.
Руководство "Барыса" почти никогда не меняется и, естественно, обрастает связями и авторитетом.
5. Система "Барыса" губит карьеры хоккеистов.
Авторы программы рассказывают, как игроков, которые не нужны в столичном клубе, не отпускают в региональные команды из-за контрактных обязательств.
6. Только из "Барыса" можно попасть в сборную.
Хоккеистам из регионов нереально пробиться в сборную перед Олимпиадой или чемпионатом мира.
7. В системе "Барыса" только блатные дети.
Отмечается, что, по слухам, без наличия финансовых средств заиграть в столичных командах сложно. Так же как и тренеры должны соответствовать неким корпоративным интересам.
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