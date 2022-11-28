Отразил 39 бросков. Вратарь "Барыса" признан звездой матча КХЛ

Голкипер "Барыса" Никита Бояркин забрал одну из трех звезды по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанчане в этой встрече, которая состоялась в Екатеринбурге уступили в овертайме - 3:4. При этом "Барыс" дважды по ходу матча вел с разницей в две шайбы.
Никита Бояркин
"Несмотря на четыре пропущенных шайбы, отразил 39 бросков", - пишет сайт КХЛ.
"Барыс" потерпел третье поражение подряд. Следующий матч астанчане проведут 30 ноября на выезде против "Трактора".
"Автомобилист" набрал 51 очко и продолжает лидировать на Востоке. У "Барыса" 31 балл и девятое место в Восточной конференции.
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