Новичок "Барыса" с опытом выступлений в НХЛ дал первое интервью в Казахстане

Новичок "Барыса" Мишель Шапю дал первое интервью после приезда в расположение столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он заключил контракт с "Барысом" до апреля 2023 года. В казахстанском клубе канадский форвард будет выступать под номером 26.

"Да, у меня было два долгих перелета. Я успел восстановиться, хорошо поспал и рад быть здесь. Все отлично. Я здесь полтора дня, но меня очень хорошо встретили. Мне здесь нравится.

Даже не знаю, чего ожидать. Я видел, что в КХЛ быстрый темп игры. У ребят высокая подготовка. Так что, надеюсь, у меня не займет много времени, чтобы адаптироваться. Я очень рад быть здесь", - сказал Шапю в интервью пресс-службе "Барыса".

Ранее его включили в список самых заметных переходов минувшей недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шапю имеет опыт выступлений в НХЛ за такие клубы, как "Монреаль Канадиэнс", "Коламбус Блю Джекетс", "Ванкувер Кэнакс" и "Аризона Койотс". Всего в НХЛ 30-летний форвард провел 182 игры в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка - забил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Показатель полезности по карьере в НХЛ составил -34. В прошлом сезоне-2021/2022 канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб "Питтсбурга", где в 57 матчах набрал 33 очка - забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Всего на его счету восемь сезонов в НХЛ.

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