"Невероятный кайф играть с вами". Капитан "Барыса" Даррен Диц обратился к фанатам

Капитан "Барыса" Даррен Диц поблагодарил болельщиков за поддержку в сторис своего Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Уважаемые болельщики, спасибо вам! Невероятный кайф играть с вами на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!" - написал Диц в Instagram.
Сегодня впервые в сезоне матч "Барыса" в Нур-Султане смогли посетить болельщики. Однако хозяева проиграли "Металлургу" со счетом 1:2 и теперь уступают в серии с таким же счетом. Четвертая игра команд состоится 8 марта также в Нур-Султане.
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