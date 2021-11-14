Названа причина непопадания форварда сборной Казахстана в состав клуба КХЛ

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы над "Куньлунем" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ объяснил, почему мало играет нападающий сборной Казахстана Дмитрий Шевченко. Его комментарий приводит Allhockey.ru.

- Когда Дмитрий Шевченко пришел в команду, то в сентябре он провел около 10 игр, а потом все меньше и меньше. Сейчас очень редко выходит на площадку. Объясните, почему он не может попасть в основной состав и закрепиться в нем?

- Здесь вопрос конкуренции, конкурентной борьбы. КХЛ - это вторая лига в мире. Ты можешь заявить определенное количество нападающих и определенное количество защитников, и когда все ребята были здоровы, то нам приходилось принимать определенные решения.

Напомним, что 25-летний Шевченко в сезоне-2017/18 получил гражданство Казахстана, чтобы иметь возможность выступать за сборную страны. В мае 2021 года перешел из столичного "Барыса" в омский "Авангард", заключив двухлетний контракт. В нынешнем сезоне КХЛ провел 15 матчей за омичей.