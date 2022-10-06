Назван победитель матча КХЛ "Торпедо" - "Барыс"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Торпедо" - "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz. Он считает, что победу одержит казахстанский клуб.

Встреча пройдет сегодня, 6 октября, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Все-таки молодость, наряду с очевидными преимуществами, имеет и вполне определенные недостатки, которые особенно хорошо видны на примере двух последних матчей с участием нижегородцев. В обоих вели в счете, но в обоих провалили концовки, в итоге оба проиграли. И речь, понятное дело, не идет о том, что волжане к концу поднаелись и встали. В таком возрасте не встают, в таком возрасте, если надо, и по три матча в день играют. Просто концовки - это уже другой хоккей, кубковый, хоккей для взрослых дядек. И опыт этот иначе как многолетней практикой с многократным вожением мордой об лед, не получить.

Думаю, нечто аналогичное нам следует ожидать и от предстоящего матча, ведь в составе "Барыса" таких многоопытных дядек хватает. Тем более, что во взаимоотношениях этих соперников после того, как они в первый и единственный раз встретились в плей-офф (оба выиграли все домашние матчи и дальше прошли казахстанцы), что-то произошло, по крайней мере у "Торпедо". Потому что до той серии нижегородцы имели хоть и небольшое, но все-таки преимущество. Но, проиграв ту серию, автозаводцы проиграли и пять последующих матчей в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. В том числе и два домашних матча. Бояться, что ли, казахстанцев начали?

Понятно, состав сейчас у "Торпедо" совсем другой, но и статистику уже никто у них не отберет. Плюс, как уже было сказано, отсутствие опыта концовок. Поэтому предположу, что "Торпедо" будет по ходу всего матча вести в счете, скорее всего, даже не в одну шайбу, а может, и не в две. Но в итоге все равно два очка после финальной сирены наберет "Барыс". А "Торпедо" хорошо если одно, но и то не факт.

И шайб должно быть заброшено на двоих не меньше пяти. Даже при том, что "Торпедо" научилось толково обороняться", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что перед этой игрой "Торпедо" с 17 очками идет шестым в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 15 очками занимает аналогичное место на "Востоке".

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