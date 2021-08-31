"Настоящий универсал". КХЛ выделила новичка "Барыса"

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 новичков предстоящего сезона, в который попал и Эрик Мартинссон, защитник казахстанского "Барыса".

28-летний швед стал первым новичком, пополнившим "Барыс" в это межсезонье. Почти всю свою карьеру хоккеист провел на родине, дважды становился чемпионом страны. В прошедшем сезоне он выступал за команду "ХВ71" из Шведской элитной серии и за 56 матчей заработал 37 (5+32) очков, став лучшим бомбардиром своей команды и лучшим ассистентом лиги среди защитников.

- Руководство "Барыса" в межсезонье практически полностью сменило линию обороны. И, пожалуй, главным подписанием стал Эрик Мартинссон. Если Эмиль Петтерссон приехал в КХЛ чемпионом Швеции, то Мартинссон прибыл из команды, для которой прошлый сезон обернулся настоящим провалом. Впервые в истории ХВ71 вылетел из элитного шведского дивизиона. Но не по вине Мартинссона - лучшего бомбардира команды, второго по результативности защитника всей лиги и пятого по количеству среднего игрового времени.

Но дело даже не в статистике. Мартинссон - настоящий универсал. Он не уходил со льда при игре в меньшинстве и занимал позицию на синей линии в первой бригаде большинства. Он обладает прекрасным катанием и умеет начинать атаку. Главный минус Эрика - крайне редко идет в силовую борьбу, но это он компенсирует грамотным выбором позиции и самоотверженной игрой, - описывает новичка официальный сайт КХЛ.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!