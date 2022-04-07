Миллион долларов, или сколько получат игроки сборной Казахстана за победу в Кубке Гагарина

70 миллионов рублей получит экс-лидер "Барыса" Даррен Диц, если выиграет с ЦСКА в Кубке Гагарина. "Спорт-Экспресс" обнародовал бонусы участников финальной части плей-офф турнира.

По информации источника, самые большие призовые получат московские "армейцы", но другие участники турнира не отстают.

"Каждый игрок получит около 70 миллионов рублей, если ЦСКА выиграет Кубок Гагарина. Причем у "армейцев" уже давно бонус за победу в кубке составляет сумму, эквивалентную 1 миллиону долларов. Цифры солидные, но если суммировать то, что получается у остальных клубов за каждую стадию, то в ЦСКА бонусы ненамного выше. Зато сами понимаете, какая мотивация именно биться за кубок", - констатирует издание.

За победу в финале Кубка Гагарина Алексей Маклюков с Павлом Акользиным, которые выступают за магнитогорский "Металлург", получат по 20 миллионов рублей, а тройку замыкают хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга (по 15).

Добавим, что в серии ЦСКА и СКА впереди клуб из Москвы (2:1), а в дуэли "Металлурга" и "Трактора" - ничья (1:1).

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