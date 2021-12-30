Михайлис объяснил поражение "Барыса" в последнем матче в году

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал домашнее поражение от "Салавата Юлаева" (1:2) в последнем матче в году. Его слова приводит пресс-служба клуба.

- Спасибо болельщикам за поддержку, которая сегодня была на трибунах. Команда это чувствовала, играла с душой, отдавалась игре полностью. Нам немного не повезло. Какие-то голевые моменты мы создали, а какие-то не реализовали.

- "Барыс" давал запоздалые пасы. Как минимум Кирилл Савицкий мог сравнять счет или вывести команду вперед. Будете прорабатывать этот компонент на выходных?

- Конечно. Мы просим от наших защитников, чтобы быстрее начинали атаку. Голевые моменты, которые мы создали, нужно было реализовывать. У Кирилла Савицкого, Никиты Михайлиса и Романа Старченко были хорошие моменты. Если мы подправим это взятие у ворот, то у нас будут хорошие игры, которые будут выдавать победы.

- Какой график ожидает команду в новом году? Будут ли тренировки каждый день или вы дадите выходной?

- 30-е, 31-е числа у нас выходные. 1 и 2 января у нас идет подготовка к игре, а 3 числа играем.

Добавим, что 3 января "Барыс" примет рижское "Динамо". Команда Михайлиса с 42 очками занимает восьмое место на "Востоке".