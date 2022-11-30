"Лучше, чем в прошлой игре". Скабелка - о победе над конкурентом за место в плей-офф КХЛ

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал победу над "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:1.

"Помог нам достаточно быстрый гол. Команда была заряжена, хороший настрой был, а быстрый гол помог раскрепоститься. Мы достаточно быстро двигались, хорошо возвращались в оборону. Где-то после пропущенного гола, не то что курьезного, но допущенного из-за ошибки, мы сбавили. "Трактор" перевел игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились. В третьем периоде вернули себе контроль, сыграли достаточно надежно. Ребятам спасибо за победу, идем дальше.

Успешная реализация большинства привела нас к победе? Конечно, можно и так сказать. Это очень важный компонент игры, особенно, наверное, для нашей команды. В равных составах мы забиваем не так много, как хотелось бы. Реализация большинства дает солидное преимущество и такой, знаете ли, путь к победе. Команда играет так, как позволяет соперник. Мы достаточно надежно сыграли в обороне, было хорошее движение, неплохой переход из обороны в атаку. Матч был тяжелым, просто мы в обороне сыграли лучше, чем в прошлой игре. "Трактор" хотел плести кружева, комбинации, но мы немного поменяли оборону", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Отметим, что благодаря победе "Барыс" вернулся в зону плей-офф. Команда набрала 33 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции.

В следующем матче, который пройдет 2 декабря, астанчане примут "Автомобилист".

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