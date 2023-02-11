Лидер КХЛ проиграл перед матчем в Астане

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга перед матчем с "Барысом", уступил в "Авангарду", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. В первом периоде СКА оказался сильнее - 2:1. А в двух оставшихся двадцатиминутках омичи с аналогичным промежуточным счетом - 2:1 склонили в итоге чашу весов в свою сторону.
В составе "Авангарда" отличились Рид Буше, дважды Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Алекс Броадхерст.
У СКА шайбы забрасывали Александр Волков, Андрей Педан, Дмитрий Яшкин и Евгений Кетов.
Несмотря на поражение СКА лидирует в таблице Западной конференции КХЛ - 95 очков. У "Барыса" 59 баллов и последняя 11-я строчка в Восточной конференции.
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