Легенда "Барыса" высказал желание вернуться в Казахстан

Легенда "Барыса" Кевин Даллмэн выразил желание о возвращении в столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Об 41-летний экс-хоккеист астанчан высказался в интервью Youtube-каналу INSPORT.

"Мы с женой и двумя детьми постоянно думаем, когда мы сможем вернуться туда. Моему старшему сыну кстати, очень нравилась еда в Казахстане, он очень сильно по ней скучает. Это место, где мы действительно могли бы жить. Настолько комфортно мы себя там чувствовали. За 11 лет эта страна столько сделала для меня. И сейчас настал момент, когда я хочу что-то сделать для нее, я хочу быть максимально полезен для нее", - сказал Даллмэн в интервью.

Напомним, что Даллмэн в первый раз выступал за "Барыс" с 2008 по 2012 год. Затем, до 2014 года он играл в составе СКА. После этого, натурализованный канадец вернулся в Астану, где играл до 2019 года, после чего завершил карьеру. Также он выступал за сборную Казахстана.

Добавим, что Даллмэн является одной из легенд столичного клуба. Его свитер висит по сводами "Барыс-Арены".

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