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Кубок Гагарина: продолжат ли удивлять андердоги?

Кубок Гагарина: продолжат ли удивлять андердоги?
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9 марта может закончиться одна из серий первого раунда плей-офф КХЛ. Расклады на матчи четверга дали эксперты Olimpbet.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. Пятые матчи

СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Минск). 9 марта, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии - 2:2

Кубок Гагарина-2023 продолжает приятно удивлять: в шести парах 1/8 финала из восьми счет в серии после четырех игр равный - 2:2. Так что, вполне вероятно, мы станем свидетелями полноценных, семиматчевых противостояний в первом же раунде плей-офф.

Однако совсем невероятные события происходят в паре СКА - "Динамо" Минск. Абсолютно лучший клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны команды, пробившейся в плей-офф самой последней.

Многие полагали, что, проиграв в дебютном матче серии, питерские "армейцы" сделали правильные выводы, поэтому и победили в двух последующих встречах с общим счетом 9:2. Однако во второй минской игре обладатель Кубка Континента дал слабину - пропустил четыре шайбы в течение семи минут и уступил 2:4!

Продолжат ли белорусы удивлять хоккейную общественность и дальше? Аналитики Olimpbet очень в этом сомневаются, предлагая на исход предстоящего матча в Санкт-Петербурге такие кэфы: П1 - 1.4, Х - 5.4, П2 - 7. Любопытно, что коэффициент на победу хозяев с форой (- 4.5) ниже, чем на простой выигрыш гостей, он равен 5.35.

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток). 9 марта, 20:00

Счет в серии – 2:2

Уступив в первом матче на Дальнем Востоке, уфимцы поставили себя в крайне затруднительное положение. Но победой в повторной гостевой встрече с футбольным счетом 1:0 "Салават Юлаев" снова выровнял положение в серии и теперь готовится принять "Адмирал" на своей территории.

Эти соперники играют малорезультативно: в трех из четырех матчей серии было заброшено не более пяти шайб. Вот и сейчас эксперты Olimpbet не верят, что ситуация в корне изменится, предлагая на Тотал (5.5) больше очень "жирный" коэффициент 4.05.

Командам для выявления сильнейшего уже дважды не хватало 60-ти минут игрового времени, однако самый популярный букмекер почти не верит в возможность третьего овертайма в этом противостоянии, оценивая его вероятность кэфом 1.22.

Что касается шансов на победу в пятой игре, то, по мнению аналитиков, их намного больше у "Салавата Юлаева": П1 - 1.64, Х - 4.1, П2 - 5.2.

"Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск). 9 марта, 22:30

Счет в серии - 2:2

Если равную борьбу в битве "Салавата Юлаева" с "Адмиралом" еще можно было как-то представить, то промежуточная ничья 2:2 в сражении "Ак Барса" и "Нефтехимика" смотрится чем-то нереальным. До этого розыгрыша нижнекамцы в восьми попытках ни разу не выигрывали у казанцев в плей-офф, сейчас же в их активе уже две победы.

Казалось, после двух кряду поражений со счетом 1:4 коллектив Олега Леонтьева был близок к капитуляции. Но "химики" посрамили прогнозы скептиков и взяли второй домашний матч. Как бы теперь "старший брат" не занервничал.

Тем не менее, эксперты из Olimpbet по-прежнему считают клуб из столицы Татарстана явным фаворитом как пятого матча (П1 - 1.47, Х - 5, П2 - 6.4), так и всей серии (Проход "Ак Барса" - 1.15, Проход "Нефтехимика" - 3.88).

К слову, очень уж привлекательной видится ставка на победу хозяев с тоталом (5.5) меньше за 1.93.

"Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (Московская область). 9 марта, 22:30

Счет в серии - 3:1

Одна из немногих дуэлей первого раунда Кубка Гагарина, где все пока складывается полностью по сценарию команды с более высоким номером посева. "Локомотив" извлек верные уроки из стартового поражения от "Витязя", выиграв затем трижды подряд.

Правда, "богатыри" вполне могли обострить ситуацию и сравнять счет в противостоянии. В четвертом матче серии роковой гол они пропустили на 16-й минуте второго овертайма! Такое обидное поражение может напрочь отбить желание сопротивляться дальше.

Аналитики Olimpbet полагают, что ярославцы первыми выйдут в четвертьфинал, уже по итогам пятого матча: П1 – 1.51, Х – 4.6, П2 – 6.2. При этом эксперты сомневаются, что "Локо" удастся добиться разгрома: Ф1 (-2.5) за 3.03.

Самые широкие линии на другие игры Кубка Гагарина - у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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Метки:
Olimpbet КХЛ

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