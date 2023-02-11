Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ потерпел поражение

ХК "Трактор" сегодня, 11 февраля, принимал на своем льду "Адмирал" из Владивостока, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Челябинске завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. "Адмирал" во втором периоде забросил две шайбы. Отличились Павел Шэн (38-я минута) и Либор Шулак (40-я).

В заключительном периоде "Трактор" сумел отыграться благодаря шайбам Ильи Карпухина (49-я) и Сергея Калинина (55-я).

В дополнительное время Николай Чебыкин принес победу клубу из Владивостока.

Сейчас у "Трактора" 63 очка и предпоследнее, десятое место в Восточной конференции КХЛ. У "Барыса" 59 баллов и 11-я строка на "Востоке".

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