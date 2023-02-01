Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ выиграл после неудачного турне в Астану

Челябинский "Трактор", замыкающий турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ одержал победу над московским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Челябинске завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Трактора" отличились Никита Тертышный и Максим Шабанов. У "Динамо" шайба на счету Александра Скоренова.

"Трактор" одержал первую победу, после гостевых поражений от "Барыса" - 3:4 и "Ак Барса" - 0:6. Встреча в Астане состоялась 27 января.

Таким образом, "Трактор", занимающий последнее 11-е место на Востоке, набрал 56 очков и на одно очко отстает от "Нефтехимика", "Барыса" и "Амура". Астанчане занимают девятое место.

"Барыс", сегодня 1 февраля сыграет в Казани с "Ак Барсом".

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