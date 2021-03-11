В конференции "Барыса" определился еще один участник второго раунда плей-офф

ХК "Салават Юлаев" вышел во второй раунд плей-офф в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 11 марта, в Уфе хозяева выиграли пятую встречу с челябинским "Трактором" со счетом 3:2 и серию со счетом 4-1.

Хоккеисты "СЮ" уверенно вели по ходу матча, но упустили преимущество, позволив гостям отыграться. Счет на десятой минуте в большинстве открыл Тему Хартикайнен, а затем на 26-й численное большинство реализовал Сакари Маннинен. Гости же вернули интригу в матче к середине третьего периода. Сначала на 33-й минуте разрыв до минимума сократил Игорь Полыгалов, а на 51-й 2:2 сделал Александр Авцин в большинстве. Битва продолжалась до последней минуты. И за всего за 19 секунд до финальной сирены "Трактор" был наказан буллитом за сдвиг ворот. Штрафной бросок точно исполнил Маркус Гранлунд, который и принес "Салавату Юлаеву" победу в матче и в серии.

Потенциальные соперники уфимского клуба по второму раунду плей-офф уже определились. Но с кем конкретно будет играть команда - решится после серии "Барыс" - "Металлург". Так, если дальше пройдет казахстанский клуб, то он встретится с "Ак Барсом", а "Салават Юлаев" - с "Авангардом". А если же дальше пройдет "Магнитка", то уфимцам достанется команда из Казани.

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Напомним, что "Барыс" после пяти матчей уступает в серии первого раунда плей-офф с "Металлургом" 2-3. Шестая игра пройдет 12 марта в Нур-Султане. "Магнитке" для выхода во второй раунд надо одержать одну победу, а казахстанскому клубу - выиграть две следующие встречи.

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