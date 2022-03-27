Клуб КХЛ выбили из Кубка Гагарина после грубости капитана

Челябинский "Трактор" выиграл три матча подряд у уфимского "Салавата Юлаева" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.

В шестом матче противостояния "Трактор" выиграл встречу со счетом 2:1 и закрыл четвертьфинальную серию (4:2). Голами во втором периоде отметились Ник Бэйлин (31-я минута) и Вячеслав Основин (38-я).

Автором единственной ответной шайбы стал Александр Кадейкин (46-я). "Трактор" сыграет с победителем пары "Металлург" - "Авангард", где на одну победу больше у магнитогорцев.

Добавим, что в четвертой игре серии "Салават Юлаев" потерял своего капитана: Григорий Панин провел жесткий силовой прием против Лукаша Седлака и был удален, а затем дисквалифицирован. Уфимцы эту встречу проиграли со счетом 1:7, а потом вылетели из плей-офф, уступив еще в двух матчах.

Ранее определились полуфиналисты турнира в Западной конференции: ЦСКА обыграл "Динамо" (4:0), а СКА - "Спартак" (4:1).