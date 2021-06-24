Клуб КХЛ подписал экс-хоккеиста "Барыса"

Защитник Федор Беляков заключил контракт с "Адмиралом". Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Федор - чемпион ВХЛ сезона-2020/21, обладатель Кубка Петрова-2021 в составе ханты-мансийский "Югры". Дебютировал в КХЛ за "Барыс" из Нур-Султана (2012/13). Также выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и московский ЦСКА.

В "Адмирале" защитник провел сезон-2014/15 и одну игру сезона-2015/16. Далее играл за новосибирскую "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", нижегородское "Торпедо" и московский ЦСКА. Сезон-2019/20 начал в ВХЛ в команде "Горняк" (Учалы), затем перешел в "Югру" из Ханты-Мансийска, в составе которой в сезоне-2020/21 стал чемпионом ВХЛ.



В сезоне-2016/17 Беляков стал лидером КХЛ по блокированным броскам - 141.



В КХЛ сыграл 212 игр, набрал 17 очков при показателе полезности -16 и 112 минутах штрафа. В ВХЛ провел 177 игр, набрал 34 очка при показателе полезности +44 и 92 минутах штрафа.

"Беляков - любимец местных болельщиков, многие его знают как самоотверженного бойца. В завершившемся сезоне стал чемпионом ВХЛ в составе "Югры". Ему несколько лет принадлежал рекорд КХЛ по заблокированным броскам (сезон 2016/17), в позапрошлом сезоне рекорд побили, это значит, что у Федора появилась дополнительная мотивация вновь его преодолеть. Надежный, стабильный защитник", - прокомментировал переход игрока спортивный директор "Адмирала" Вадим Аверкин.

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