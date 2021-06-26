Клуб КХЛ объявил о переходе хоккеиста сборной Казахстана из "Барыса"

Защитник "Барыса" и сборной Казахстана Леонид Метальников перешел в "Адмирал", сообщает официальный сайт владивостокского клуба. Контракт подписан на год.
Метальников - воспитанник усть-каменогорского хоккея. Свою карьеру в КХЛ начал в 2015 году в "Барысе". Всего в КХЛ сыграл 95 матчей, набрал 16 (1+15) очков при показателе полезности -6 и 34 минутах штрафа.
В ВХЛ провел 318 игр, набрал 113 (39+74) очков при показателе полезности +46.
Становился чемпионом ВХЛ сезона-2018/19 и обладателем Кубка Петрова-2019. Признавался лучшим защитником ВХЛ сезона-2018/19.
В разное время играл за "Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Южный Урал" (Орск) и "Сарыарку" (Караганда).
"Адмирал" выступал в КХЛ с сезона-2013/2014, наилучшим достижением команды был выход в первый раунд плей-офф. Сезон-2020/2021 дальневосточники пропустили из-за пандемии коронавируса.
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