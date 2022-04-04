КХЛ высказалась о рекорде "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отреагировала на обновление рекорда "Барыса" в Кубке Гагарина, который превзошли "Металлург" с "Авангардом", забив на двоих более 50 голов.

Официальный ресурс турнира выделил хоккеистов, которые помогли обойти "Барыс" с "Трактором".

"Противостояние "Металлурга" с "Авангардом", затянувшееся до седьмого матча, стало знаменательным: в нем был установлен новый рекорд Кубка Гагарина по результативности для одной отдельно взятой серии. Предыдущее достижение принадлежало "Трактору" с "Барысом", которые девять лет назад набросали друг другу 47 шайб.

С этим результатом хоккеисты "Магнитки" и "Авангарда" сравнялись после шести встреч. В седьмой Андрей Чибисов установил новый рекорд, а затем Филипп Майе, Джош Карри и Григорий Дронов обновили его до 51 гола. В новый рекорд игроки обеих команд вложились почти поровну: 26 шайб у "Металлурга" и 25 у "Авангарда", - написал ресурс.

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