КХЛ высказалась о матче "Барыса" с лидером "Востока"

КХЛ представила превью к матчу "Барыс" - "Автомобилист".

"Автомобилист" и "Барыс" сыграют в Екатеринбурге после встречи двухнедельной давности, в которой екатеринбуржцы одержали сухую победу (2:0). Первая же встреча оппонентов в текущем сезоне завершилась с зеркальным результатом в пользу астанчан. Уральцы вернулись домой после короткой выездной серии, в ходе которой дважды сыграли в овертаймах - против "Трактора" (3:2 ОТ) и "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ). С 49 баллами команда Николая Заварухина удерживает лидерство в конференции "Восток". "Барыс" же занимает девятую позицию, имея задел всего в один балл от последней строчки. В двух последних играх астанчане соорудили всего две шайбы в ворота "Ак Барса" (1:2) и "Спартака" (1:4).

Лидеры атаки "Автомобилиста" Брукс Мэйсек (34 игры в сезоне) и Стефан Да Коста (28 матчей) возглавляют бомбардирский рейтинг чемпионата, набрав 24+14 и 12+25 соответственно. Да Коста, набирающий очки четыре матча подряд (3+6), также входит в пятерку лучших ассистентов. Мэйсек же возглавляет снайперскую гонку. Шестиматчевая результативная серия Ника Эберта (3+6) промежуточно ввела его в пятерку лучших бомбардиров-защитников (5+18 в 33 играх). Форвард Патрис Кормье - в топ-5 по силовым приемам (72 в 25 встречах), защитник Алексей Василевский - по блокированным броскам (94 в 32 матчах). Для голкипера уральцев Игоря Бобкова следующая игра без пропущенных шайб - 30-я в КХЛ. У "Барыса" самым результативным игроком в последних пяти встречах стал Никита Михайлис (1+2).

"Барыс" выиграл 27 из 41 очных встреч у "Автомобилиста" в истории Лиги", - говорится в тексте.

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