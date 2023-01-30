КХЛ включила матч "Барыса" в число топовых событий недели

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала топовые матчи, которые пойдут на этой неделе, сообщает корреспондент Vesti.kz. В их числе игра между "Ак Барсом" и "Барысом", которая пройдет 1 февраля.

Команды встретятся в Казани. В текущем сезоне соперники трижды встречались между собой. 8 октября "Ак Барс" уступил на своем льду со счетом 2:3. 23 ноября уже "Барыс" уступил в Астане - 1:2. Наконец, 6 декабря астанчане в последнем на данный момент кошачьем дерби нанесли в столице Казахстана поражение сопернику по буллитам - 3:2.

1 февраля. "Ак Барс" - "Барыс"

"В среду состоится "кошачье дерби" - "Ак Барс" против "Барыса". Когда-то эти команды регулярно встречались в плей-офф. Например, в 2009, 2010 и 2011 годах - трижды "кошки" дрались в первом раунде. Тогда победы в кубковых сериях регулярно доставались "Ак Барсу", у руля которого стоял Зинэтула Билялетдинов. С тех пор много времени прошло, но кое-что остается прежним. Например, Железный Билл снова приводит "Ак Барс" к победам (пока в регулярке), но "Барысу" не стоит отвлекаться на флэшбеки из ранних сезонов КХЛ - перед командой стоит задача прорваться в кубковую весну в 2023 году, и поэтому коллектив Андрея Скабелки должен биться изо всех сил для того, чтобы увезти очки из Казани", - пишет сайт КХЛ.

Сейчас "Ак Барс", набрав 73 очка, занимает второе место в Восточной конференции. У "Барыса" 57 баллов и девятое место.

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