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КХЛ приняла решение по Матчу звезд с участием Никиты Михайлиса и Даррена Дица

КХЛ приняла решение по Матчу звезд с участием Никиты Михайлиса и Даррена Дица
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о переносе Недели Звезд Хоккея-2022, которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год, сообщает официальный сайт КХЛ.

В данном событии должны были принять участие форвард "Барыса" Никита Михайлис и защитник сборной Казахстана Даррен Диц, который недавно покинул казахстанский клуб и перешел в ЦСКА.

"Это решение принято в связи с тем, что в составы команд Звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить его проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине. КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и принято решение о переносе Недели Звезд Хоккея-2022 на 2023 год. Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне", - говорится в официальном заявлении лиги.

Алексей Морозов, президент КХЛ: "Мы с большой грустью объявляем о переносе Недели Звезд Хоккея на следующий год. Для лиги это было непростое, тяжелое решение - к главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнеры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является Звездная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жесткий "пузырь" после прилета, что противоречит духу мероприятия.

Отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую подготовку к мероприятию. В регионе стабильная эпидемиологическая ситуация, но здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 - приоритет лиги и региона, именно поэтому мы совместно пришли к такому непростому решению.

Искренне надеюсь, что болельщики с пониманием отнесутся к данному решению, мы через год встретимся в Челябинске".  

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Михайлис Никита

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