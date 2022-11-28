КХЛ предложили провести матч в необыкновенном месте Казахстана

Популярный российский обозреватель Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале выступил с идеей проведения вынесенного матча КХЛ на высокогорном катке "Медеу" в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ничего не писал в канал на выходных - настолько погрузился в атмосферу "Шымбулака". Места в Алматы просто чудесные. К тому же повезло с погодой: солнце, выпал снег, легкий минус на термометре. В горах невероятно!

И проезжая на канатной дороге над катком "Медеу", вспомнил, что КХЛ здесь задумывала провести матч на открытом воздухе. В 2019 году люди из лиги провели что-то вроде мини-инспекции, а сам матч должен был пройти ориентировочно в ноябре 2020 года. Потом, вы знаете, случился ковид и всем было не до грандиозных спецпроектов. А теперь уж подавно.

Я бывал как на вынесенном "Зеленом дерби" в Давосе, так и на матче "Йокерит" - СКА, который проводился на открытом воздухе в центре Хельсинки.

В Давосе был особый рождественский антураж среднегорья, сугробы белоснежного снега, деревянные пролеты местной арены и тетушка, которая в пресс-центре наливает журналистам кирш (вишневый дистиллят).

В Хельсинки уже сотрудники КХЛ припасли для прессы коньяк, так как даже в 0° к концу периода немного подмерзаешь. Но когда 17 тысяч зрителей стоят плечом к плечу, то, конечно, становится теплее. Вечер, фонари, парк, Марко Антилла. Красота.

Вблизи главного горнолыжного курорта Казахстана можно было было совместить приятное с приятным. Открытый каток, как в Хельсинки, а ощущение зимней сказки - как в Давосе. Тем более, что самый большой высокогорный каток в мире находится примерно на той же высоте (1600 метров), что и Давос. Можно вообще устроить свой Кубок Шпенглера, с блэкджеком и бешбармаком", - написал Ерыкалов.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса