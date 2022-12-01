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КХЛ отреагировала на возвращение "Барыса" в зону плей-офф "Востока"

КХЛ отреагировала на возвращение "Барыса" в зону плей-офф "Востока"
©ХК "Трактор"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор к матчу "Трактор" - "Барыс", отметив возвращение казахстанского клуба в зону плей-офф своей конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Челябинске и завершилась победой астанчан со счетом 4:1.

"Барыс" обыграл "Трактор" и поднялся в зону плей-офф на "Востоке".

Челябинцы завершали длительную домашнюю серию, в рамках которой ранее добыли четыре очка из восьми возможных. В составе "Трактора" было сразу три важных изменения: вернулись Адам Альмквист и Антон Бурдасов, а новичок Роберт Хэмилтон дебютировал в КХЛ, получив место в первой паре защиты. "Барыс" прибыл в Челябинск, имея за спиной полосу из трех поражений. Тренеры астанинской команды оставили заявку нетронутой, лишь вернув в ворота Юлиуса Гудачека.

Команды начали матч на встречных курсах и уже на четвертой минуте "Барыс" открыл счет усилиями Михаила Рахманова, неожиданно легко прорвавшегося к воротам. Для 30-летнего нападающего гол стал первым в нынешнем сезоне. После заброшенной шайбы игра раскрылась еще больше: по количеству опасных моментов гости несколько превосходили "Трактор", но Сергей Мыльников и его визави Гудачек действовали безошибочно.

Второй период тоже начался с заброшенной шайбы "Барыса", на этот раз - в большинстве. Автором гола стал Адиль Бекетаев, которому немного помог рикошет. Через пару минут счет стал уже 3:0 в пользу гостей: после броска шайба Алекса Гранта шайба угодила в игрока "Трактора", резко изменила направление и нырнула в угол ворот Мыльникова. Хозяева не опустили рук, продолжили играть в атакующий хоккей и на 29-й минуте забили. Отличился Михаил Горюнов-Рольгизер, воспользовавшись грубой ошибкой Гудачека за своими воротами.

После второго перерыва челябинцы продолжали попытки отыграться, но оборона астанчан работала надежно. При этом подопечные Скабелки успевали беспокоить соперника острыми контратаками. А на 53-й минуте казахстанская команда и вовсе упрочила преимущество, снова воспользовавшись большинством - свой четвертый гол в сезоне забил Никита Михайлис. В оставшееся до финальной сирены время гости спокойно доводили матч до победы - 4:1. "Барыс" второй раз в сезоне обыгрывает "Трактор", - говорится в тексте.

Отметим, что благодаря этому успеху "Барыс" набрал 33 очка и вышел на восьмое место в таблице Восточной конференции, в которой "Трактор", имеющий столько же очков, находится по дополнительным показателям на девятой строчке.

Следующую игру астанчане проведут на своем льду с "Автомобилистом" 2 декабря.

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Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ Трактор

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