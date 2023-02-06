КХЛ отреагировала на сумасшествие в матче "Барыса" с лидером "Запада"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила подробный обзор к матчу ЦСКА (Москва) - "Барыс" (Астана), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой казахстанского клуба в овертайме (6:5).

"У ЦСКА перед домашней игрой против "Барыса" было несколько любопытных изменений в составе. Владимир Брюквин заменил Прохора Полтапова во втором звене, также штаб Сергея Федорова заявил стартовым вратарем Александра Шарыченкова. В состав ЦСКА вернулся Даррен Диц, пропустивший игру против "Салавата Юлаева" по уважительной причине - защитник "красно-синих" стал отцом. У "Барыса" перестановок по сравнению с предыдущей игрой было куда больше - Андрей Скабелка перетасовал все линии своей команды, оставив без изменений лишь первую пару защиты, в которой играют Алекс Грант и Егор Шалапов. В первой тройке "Барыса" сыграли Джереми Бракко, Аркадий Шестаков и Егор Петухов.

Счет открыли "армейцы". В большинстве в середине первого периода Владиславу Каменеву удался классический мощный бросок в касание после поперечной передачи. Незадолго до гола Каменев вместе с Максимом Маминым едва не наказал соперника за потерю шайбы в своей зоне, но в том эпизоде "Барыс" устоял. При этом астанчане получили похожий шанс в концовке периода и воспользовались на ура осечкой соперника. Владислав Провольнев не смог остановить шайбу у борта, снаряд укатился за ворота к Никите Михайлису, а тот, в свою очередь, отдал отличную передачу под бросок с убойной позиции Кириллу Савицкому. Но уйти на перерыв хотя бы при ничейном счете "Барыс" не смог - на последней минуте отрезка Никита Нестеров вколотил шайбу в ворота, идеально сыграв на добивании.

Второй период также закончился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. За красоту в центральном игровом отрезке отвечал молодой защитник "армейцев" Николай Макаров, забросивший свою первую шайбу в карьере и сделавший это шедеврально. Оборонец "красно-синих" нагло ворвался на пятак и переиграл вратаря - прекрасный первый гол на высшем уровне!

Обычно ЦСКА здорово действует по счету в третьем периоде, но в этой игре желание "Барыса" отыграться и заработать очки, столь нужные для борьбы за место в плей-офф, взяло верх над системой московской команды. Уже на первой минуте периода Антон Сагадеев отквитал одну шайбу, а спустя шесть минут он же и вовсе сравнял счет. Здорово в этом эпизоде сыграл Михайлис, который отличной подкидкой из своей зоны вывел свою команду в атаку. На 51-й минуте игра стала еще безумнее - за минуту успели забросить обе команды! Каменев оформил дубль и вывел ЦСКА вперед, но тут же Михайлис здорово доработал на пятаке и вторым со второго добивания отправил шайбу в ворота. 5:5! Сумасшедшему матчу - сумасшедшую развязку. Михайлис убежал в начале овертайма один на один, вогнал шайбу под перекладину ворот Шарыченкова и принес своей команде победу в этой невероятной игре", - говорится в тексте.

ЦСКА, имея в активе 81 балл, идет на третьем месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками располагается на десятой строчке "Востока".

Далее казахстанскую команду ждут домашние игры с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

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