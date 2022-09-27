КХЛ отреагировала на историческую победу "Барыса"

Сайт Континентальной хоккейной лиги высказался об исторической победе "Барыса" над "Локомотивом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане выиграли встречу в Ярославле по буллитам - 1:0. Решающую попытку реализовал Никита Михайлис. Казахстанцы впервые за всю историю КХЛ победили на льду ярославского клуба.

"Около года назад Андрей Скабелка был уволен с поста главного тренера "Локомотива". Тогда у ярославцев не задался старт чемпионата, и на посту рулевого Скабелку сменил Игорь Никитин. Впервые после тех событий тренер приехал в Ярославль. Скабелка перед стартом сезона возглавил "Барыс". Перед матчем в интервью он не скрывал, что поединок для него носит принципиальный характер.

Скабелка доверил место в воротах Никите Бояркину. Во втором звене появился Антон Сагадеев - в прошлом сезоне он также выступал за "Локомотив". Никитин вновь заявил на последний рубеж Даниила Исаева. Второй матч подряд в состав попал молодой Александр Волков, игру которого с "Адмиралом" главный тренер оценил довольно позитивно.

Несмотря на стартовую активность "Барыса", "Локомотив" довольно быстро завладел преимуществом и основательно напряг оборону команды из Казахстана. Однако отметим уверенную игру Бояркина - только мастерство вратаря спасло после бросков Артура Каюмова и Рушана Рафикова. Тотальным преимущество ярославцев стало во втором периоде. За этот отрезок "Барыс" ни разу не бросил в створ ворот Исаева. У "Локомотива" же вновь вскрылись проблемы с реализацией.

Опасных моментов со стороны гостей пришлось ждать до заключительного отрезка матча. Очень здорово подопечные Скабелки разыгрывали большинство, но раз за разом спасал Исаев. В целом третий период мало чем отличался от остального времени матча: "Локомотив" много атаковал, а Бояркин спасал. По итогам основного времени победителя выявить не удалось, овертайм также прошел без голов, а в серии послематчевых бросков сильнее оказался "Барыс". Победный буллит на счету Никиты Михайлиса. Это первая победа "Барыса" в Ярославле, а "Локомотив" прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча", - пишет сайт.

Добавим, что "Барыс" завершит выездную серию матчем в Москве со "Спартаком" (28 сентября), а затем в Астане примет "Сочи" (2 октября) и "Нефтехимик" (4 октября).

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